Excompañero de Marcelo Flores se convirtió en el más joven en debutar en la Premier

"Conocí al chico. Me gustó mucho lo que vi. Obviamente, Per y el personal de la academia también me dieron muy buena información sobre él. También ha entrenado un par de veces con nosotros. Ayer tuvo que venir porque teníamos las lesiones, sobre todo la de Martín (Odegaard), y luego tuve esa sensación de que si llegaba la oportunidad se la daría. Y lo acabo de hacer", explicó su entrenador, Mikel Arteta, tras el encuentro.