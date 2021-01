Josep Guardiola ya no visualiza pronto su retiro como técnico

El ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich , a punto de cumplir 50 años (el 18 de enero), había indicado previamente que no tenía previsto prolongar en exceso su carrera futbolística, al tener otros intereses en mente que le gustaría perseguir.

"Antes pensaba que me retiraría pronto. Ahora creo que me retiraré más mayor. Así que no lo sé", admitió el entrenador.