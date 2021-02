José Mourinho pone en evidencia 'mentira' de Gareth Bale

El estratega dejó claro que no volvería a hablar del tema, no sin antes explicar que fue el propio futbolista quien refirió al cuerpo técnico que no se encontraba en buenas condiciones por lo que pidió que lo sometieran a un estudio, mismo que no arrojó evidencia de alguna lesión, no obstante, decidieron no ponerlo en riesgo pues a pesar de los resultados no podían saber lo que en realidad sentía el jugador, pero dejó claro que si está totalmente recuperado será tomado en cuenta para esta jornada.