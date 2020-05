Henderson le quitaría el lugar a De Gea en el Manchester United

Según The Mirror , el técnico del United , Ole Gunnar Solskjaer , contempla a Henderson para competirle a De Gea en la próxima temporada, quien ha sido duramente criticado por los aficionados tras sus constantes errores que le han costado puntos al equipo.

Inclusive, el exentrenador de porteros del United, Eric Steele , aseguró que Henderson no descansará hasta ser titular, pero también confío en que De Gea no se dará por vencido, por lo que habrá una competencia importante en el marco.

"Conociendo a Dean Henderson, él esperará entrar en el vestuario de Old Trafford y hacer suya la camiseta número 1 ahora. Lo firmé a los 14 y le seguí de cerca, tiene una gran actitud. David habrá sabido que siempre habrá un pretendiente joven que lo desafiará y eso es lo que hará Dean.

"No desconcertará a David. No se llega a donde está David de Gea sin superar obstáculos. David aceptará el desafío y volverá más fuerte", indicó Steele a The Mirror.