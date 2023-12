Guardiola descarta fractura de Haaland pero no sabe cuándo volverá

Manchester City no vive su mejor momento y a ese bajón deportivo se le suma un problema muy grande y es la lesión de su máximo goleador, Erling Haaland.

Pep Guardiola no pudo contar con el noruego este domingo en el sufrido triunfo por 1-2 en su visita al Luton Town , aunque al parecer la molestia física del atacante no esta tan grave, ya que descartaron una fractura.

El entrenador español le reveló a los medios antes del inicio del encuentro ante el Luton Town lo que padece Erling Haaland: " Es una amenaza de fractura por estrés en el pie y después del último partido lo sintió. No puede jugar... no sé cuánto tiempo estará fuera . Semana a semana, día a día veremos qué pasa", afirmó.

El técnico del Manchester City luego matizó sus palabras y confirmó que la lesión de Haalnd no es grave: "No es una fractura, sólo una tensión en el hueso, ojalá pueda estar listo contra Crystal Palace, si no, para ir a Arabia Saudita (al Mundial de Clubes)".