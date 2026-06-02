El Fulham, equipo de Raúl Jiménez se queda sin técnico a días del Mundial
El conjunto inglés dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.
El cuadro de la Premier League, Fulham al que pertenece el delantero mexicano Raúl Jiménez dio a conocer una terrible noticia a días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de las redes sociales del club, se informó que el técnico Marco Silva dejará el cargo como técnico del equipo, algo que repercute directamente al mexicano.
“Podemos confirmar que Marco Silva dejará su cargo como Entrenador Principal del Fulham este verano. Es un puesto que Silva ha ocupado durante cinco años, un período que estuvo cargado de éxitos”.
Los logros de Marco Silva con el Fulham
- Un título de Championship
- Tres veces consiguió marcadores a favor de 7-0
- 15 victorias, el mayor número de victorias en una temporada
- 21 victorias en derbis de Londres
- 54, récord de puntos para el Fulham en una temporada
- 100, número de juegos ganados como técnico de Fulham
Ahora, Rául Jiménez tendrá que esperar a terminar su participación con México en la Copa del Mundo para conocer a su nuevo técnico.
Mientras tanto, el delantero mexicano estará con la Selección Mexicana para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración del Mundial ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.