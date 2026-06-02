Mundial 2026 El Fulham, equipo de Raúl Jiménez se queda sin técnico a días del Mundial El conjunto inglés dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez se queda sin técnico en el Fulham a días del Mundial

El cuadro de la Premier League, Fulham al que pertenece el delantero mexicano Raúl Jiménez dio a conocer una terrible noticia a días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de las redes sociales del club, se informó que el técnico Marco Silva dejará el cargo como técnico del equipo, algo que repercute directamente al mexicano.

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“Podemos confirmar que Marco Silva dejará su cargo como Entrenador Principal del Fulham este verano. Es un puesto que Silva ha ocupado durante cinco años, un período que estuvo cargado de éxitos”.

Los logros de Marco Silva con el Fulham

Un título de Championship

Tres veces consiguió marcadores a favor de 7-0

15 victorias, el mayor número de victorias en una temporada

21 victorias en derbis de Londres

54, récord de puntos para el Fulham en una temporada

100, número de juegos ganados como técnico de Fulham

Ahora, Rául Jiménez tendrá que esperar a terminar su participación con México en la Copa del Mundo para conocer a su nuevo técnico.