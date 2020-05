Figuras de la Premier League no regresarán a la actividad por miedo al COVID-19

Los clubes buscan regresar aunque sea sin su plantel completo aunque entienden que no deben presionar a sus futbolistas en un momento tan complicado y sin precedentes como esta pandemia del coronavirus.

“Si los jugadores, en masa, no quieren jugar, va a ser muy difícil. La mayoría de los futbolistas quieren volver, he hablado con ellos. Siempre habrá cuatro o cinco que tienen dudas, y tienes que respetar eso”, añadió.

Chris Wilder, técnico del Sheffield United, asegura que entiende a los futbolistas que tienen dudas y que no juzgará a aquellos que no quieran jugar, mientras que el diario The Sun reporta que hay más directivos con esa postura.