El futbolista que jugó en el United de Ferguson y que hoy es fontanero

"Recuerdo la sensación de posar en fila con la música de la Champions, estaba como en una burbuja. Me enfrenté a Albert Luque y creo que lo hice bien, pero me cambió al descanso y no me iba a enfrentar yo contra Sir Alex Ferguson... Nunca me dijo porque me había sustituido y Giggs me animó para que mantuviera la cabeza alta", contó el exfutbolista, que también llegó a ser internacional Sub-18 y Sub-21 con Inglaterra.