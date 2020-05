Árbitro quería que Cristiano Ronaldo fallara un penal

“Vi a Carrick llegar primero al balón y luego al portero tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las típicas protestas que solemos ver por parte de los jugadores, pero lo que no me esperaba era la mirada de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado, pero mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Cristiano Ronaldo fallara el penalti...”, aseguró Webb.