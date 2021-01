Sir Alex Ferguson , leyenda del Manchester United y considerado por muchos el mejor técnico de la historia, reveló que el no fichar a Jordan Henderson , actual capitán del Liverpool , fue uno de los peores errores de su carrera.

“Estábamos listos para hacer una oferta por Jordan Henderson al Sunderland. Hablé con Steve Bruce y él lo amaba. Luego, nuestro departamento médico me dijo que no estaban convencidos con su estilo de correr, que podría traer lesiones”, comentó el escocés en A Team Talk with Legends.