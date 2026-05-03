Alex Ferguson Alex Ferguson es hospitalizado tras sentirse mal antes del partido entre Manchester y Liverpool El mítico entrenador se sintió mal a minutos del arranque del juego en el Teatro de los Sueños.

Video Alex Ferguson es hospitalizado previo al partido Manchester United vs. Liverpool

El mundo del futbol vivió momentos dramáticos tras darse a conocer la hospitalización del mítico entrenador Sir Alex Ferguson a minutos del clásico entre Manchester United y Liverpool correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League.

De acuerdo con reportes de la BBC, Sir Alex Ferguson se sintió indispuesto a momentos del arranque del partido celebrado en Old Trafford.

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El entrenador de 84 años fue trasladado rápidamente al hospital más cercano en una ambulancia que se encontraba en el inmueble, pero afortundamente hasta el momento se descarta una situación de emergencia. El traslado fue meramente precautorio.

Fuentes cercanas al director técnico escocés aseguran que el susto no tiene relación alguna con la hemorragia cerebral que Alex Ferguson sufrió en 2018.

Sir Alex Ferguson es considerado el entrenador más longevo de la Premier League gracias a sus 27 años que pasó como timonel del United, donde lo ganó prácticamente todo.