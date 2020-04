Portador de ataúdes, el meme más viral, es culé y fan de Messi

"Mi jugador preferido es Messi, me encanta. Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante", dijo Aidoo al programa ‘Que Thi Jugues’ de la emisora catalana RAC1.

"Me encanta el futbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies.

Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barcelona ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años", añadió Aidoo.