Esta justa mundialista se disputará también después del de 2030 y que contempla a seis países sedes como parte de la conmemoración del centenario de la Copa del Mundo que en sus inicios tomó el nombre de Jules Rimet.

Arabia Saudita oficialmente será la sede para el Mundial 2034, cuatro años después de celebrarse una edición única que contempla hasta a 64 selecciones nacionales participantes, una propuesta que aún no es aprobada por el Consejo de la FIFA.

Sin que se anuncien aún las sedes para el Mundial Arabia Saudita 2034, este martes se revelaron dos videos boceto en los que se contempla la construcción de un estadio aéreo que luce en realidad en la parte alta de un rascacielos.

El estadio, de acuerdo a reportes no oficiales, estará ubicado a 350 metros de altura, su contsrucción se pretende comience en 2027 y su inauguración se dé en 2032 para contemplar partidos de ensayo de cara a la máxima justa futbolística a nivel mundial.