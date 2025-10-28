    Mundial

    Planean construcción de un estadio aéreo para el Mundial 2034 en Arabia Saudita

    Son dos los videos que circulan sobre un hipotético estadio aéreo que se construirá para los partidos del segundo torneo en el mundo árabe.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Espectacular imagen de estadio aéreo para el Mundial

    El Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá aún no se disputa y ya hay planes para la construcción de estadios para la Copa del Mundo de la FIFA 2034 que por segunda ocasión en la historia se celebrará en el mundo árabe, en Arabia Saudita.

    Esta justa mundialista se disputará también después del de 2030 y que contempla a seis países sedes como parte de la conmemoración del centenario de la Copa del Mundo que en sus inicios tomó el nombre de Jules Rimet.

    PUBLICIDAD

    Arabia Saudita oficialmente será la sede para el Mundial 2034, cuatro años después de celebrarse una edición única que contempla hasta a 64 selecciones nacionales participantes, una propuesta que aún no es aprobada por el Consejo de la FIFA.

    Sin que se anuncien aún las sedes para el Mundial Arabia Saudita 2034, este martes se revelaron dos videos boceto en los que se contempla la construcción de un estadio aéreo que luce en realidad en la parte alta de un rascacielos.

    El estadio, de acuerdo a reportes no oficiales, estará ubicado a 350 metros de altura, su contsrucción se pretende comience en 2027 y su inauguración se dé en 2032 para contemplar partidos de ensayo de cara a la máxima justa futbolística a nivel mundial.

    Arabia Saudita será la segunda sede del mundo árabe en la historia para albergar una Copa del Mundo de la FIFA, luego de Qatar 2022 en la que Argentina fue campeona del mundo sobre Francia, mientras que la Selección Mexicana y Canadá quedaron fuera en Fase de Grupos mientras que Estados Unidos llegó a Octavos de Final.

    Más sobre Mundial

    1:58
    ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    ¿Resentido? Ancelotti arma su lista… ¡sin un solo madridista!

    1:21
    Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

    Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

    1:16
    Oficial: Italia se queda sin seleccionador a un año del Mundial 2026

    Oficial: Italia se queda sin seleccionador a un año del Mundial 2026

    1 min
    ¿Futbol o soccer? Gianni Infantino aclara duda de Donald Trump

    ¿Futbol o soccer? Gianni Infantino aclara duda de Donald Trump

    0:51
    ¡Hermoso! Monterrey presenta su póster oficial para el Mundial 2026

    ¡Hermoso! Monterrey presenta su póster oficial para el Mundial 2026

    Relacionados:
    MundialCopa MundialFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX