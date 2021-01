"Ha sido un honor dirigir a Inglaterra y he disfrutado de tres de los mejores años de mi carrera con la FA y las Leonas", dijo Neville en un comunicado. "Las jugadoras que visten la camiseta de Inglaterra son algunas de los más talentosas y dedicadas con los que he tenido el privilegio de trabajar. Me han desafiado y mejorado como entrenador, y les estoy muy agradecido por los fantásticos recuerdos que hemos compartido ".