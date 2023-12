Ya el Mausoleo do Rei, en el Memorial Necrópole Ecumênica y donde está sepultado el insigne exfutbolista, preparó un esquema especial para las visitas a la tumba.

No obstante, el cementerio recomendó que Pelé fuese enterrado en el mausoleo del primer piso para facilitar el acceso de los visitantes y tener espacio para exhibir algunas piezas del acervo, como el automóvil de lujo recibido por su milésimo gol.

Herencia de Pelé queda finalmente repartida

En su testamento, Pelé dejó entrever la posibilidad de la existencia de otra hija no reconocida y por sus complicaciones de salud no pudo realizarse la prueba genética de paternidad, que la demandante hizo recientemente con sus supuestos hermanos y dio negativa.

Sin embargo, el abogado de la familia de Pelé dijo a medios que la mujer, identificada como Maria do Socorro y de la que no se divulgó su edad, puede pedir una contraprueba ante la Justicia y en caso, de dar el resultado positivo, los herederos no interpondrán recursos legales.