Pedro López , entrenador de la Selección Mexicana Femenil , detalló por qué no convocó a las delanteras Alicia 'Licha' Cervantes y Katty 'Killer' Martínez para competir en la Copa Oro W , la cual dará inicio la próxima semana en Estados Unidos.

"Fue una decisión bien difícil, hemos tenido dos microciclos con 26 jugadoras y el mayor dolor es que una de esas jugadoras no pueda disfrutar la Copa Oro. La decisión al final está tomada por lo que hemos analizado de los rivales, lo que planteamos sobre cómo ganarle a los rivales y qué piezas en esas situaciones que nosotros pensamos que nos van a acercar al éxito. Vemos los rivales, vemos las situaciones que queremos generar y vemos a las jugadoras también su adaptación a este modelo de juego.

"Hacemos una lista de 23, dolorosa, porque me encantaría ver a Katty a Licha ser protagonistas y verlas levantar la Copa, me encantaría, pero no puedo dejarme llevar solamente por los sentimientos. Os prometo de corazón que las 23 jugadores que convocamos son las mejores para lo que nosotros pensamos que nos puede acercar a ganar esta Copa Oro.