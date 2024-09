Partidos del martes 17 de septiembre: Día de Champions Legue y Liga MX

Este martes será especial, con mucho futbol y emociones, ya que da inicio una nueva temporada de la Champions League y arrancará la Jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Publicidad

En la fecha inaugural de la Liga de Campeones de la UEFA hay seis partidos, en lo que destacan el Real Madrid vs. Stuttgart y el Juventus vs. PSV Eindhoven. Además, se jugarán el Young Boys vs. Aston Villa, Bayern Múnich vs. Dinamos Zagreb, Sporting Lisboa vs. Lille y Milan vs. Liverpool.

Mientras que en la Liga MX se disputarán cinco encuentros, teniendo al América vs Atlas y Pumas vs. Puebla como los más relevantes. También se enfrentarán Atlético de San Luis vs. Cruz Azul, Pachuca vs. Toluca y Querétaro vs. Tigres.

Horario y dónde ver los juegos de Champions League.

Real Madrid vs. Stuttgart

Fecha: Martes 17 de septiembre

Horario: 3:00 pm ET, 12:00 pm Pacífico y 1:00 pm Centro de Estados Unidos: en México a la 1:00 pm de CT.

Dónde ver: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en Estados Unidos.

Juventus vs. PSV

Fecha: Martes 17 de septiembre del 2024.

Hora: 10:45 am tiempo del Centro de México, y a las 12:45 pm del Este, 11:45 am del Cetro y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: En Estados Unidos podrás ver el partido por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Horarios y dónde ver los juegos de la Liga MX

América vs Atlas

Fecha: Martes 17 de septiembre del 2024, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Horario: 7:00 pm tiempo del Centro de México, 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Cetro y 6:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: Este partido podrás verlo en México por Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, TUDN.com y APP de TUDN.

Publicidad

Pumas vs. Puebla

Fecha: Martes 17 de septiembre del 2024, en el Estadio Olímpico Universitario.

Horario: 9:05 pm tiempo del Centro de México, y a las 11:05 pm del Este, 10:05 pm del Cetro y 7:05 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: Este partido podrás verlo por ViX en México y por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en Estados Unidos.