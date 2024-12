Partidos de hoy sábado 28 de diciembre: Italia y Portugal activan sus Ligas

En los partidos de hoy domingo 28 de diciembre se ponen en marcha partidos de la Serie A de Italia y de la Primeira Liga de Portugal a la espera de conocer si tienen actividad los futbolistas mexicanos que militan en ellas.

El Calcio tendrá cuatro partidos en disputa este sábado; uno de ellos es el del Genoa, donde juega el mexicano Johan Vásquez y que visita al Empoli, duelo entre dos clubes de media tabla en la clasificación.

En tanto, en Portugal, Guillermo Ochoa y el AVS reciben al Estrela cuando ambos luchan por no caer en zona de descenso dentro de la tabla de posiciones. El portero mexicano; sin embargo, no juega desde el 9 de noviembre pasado cuando empató 0-0 con Estoril.

Desde entonces, y posterior a la última fecha FIFA, Memo Ochoa se ha perdido cinco partidos con el AVS, por lo que será una sorpresa si es considerado.

LA NFL TAMBIÉN TENDRÁ LOS PARTIDOS HOY 28 DE DICIEMBRE

La liga profesional de futbol americano en Estados Unidos continúa muy activa, esta vez con tres encuentros dentro de la Semana 17, la penúltima previo a los Playoffs de la NFL.

Incluso, la Fecha 17 de la NFL comenzó desde el miércoles de Navidad con dos juegos (Chiefs 29-10 Steelers y Ravens 31-2 Texans) y luego con uno en el Jueves por la Noche donde los Seahawks se impusieron 6-3 a los Bears.

Estos son los partidos de hoy sábado 28 de diciembre:

Serie A de Italia:

Empoli vs. Genoa, 8:00 H Centro

Parma vs. Monza, 8:00 H Centro

Cagliari vs. Inter de Milán, 11:00 H Centro

Lazio vs. Atalanta, 13:45 H Centro

Primeira Liga de Portugal:

AVS vs. Estrela, 9:30 H Centro

Estoril vs. Moreirense, 12:00 H Centro

FC Porto vs. Boavista, 14:30 H Centro

NFL Semana 17:

Chargers vs. Patriots, 12:00 H Centro

Broncos vs. Bengals, 15:30 H Centro

Cardinals vs. Rams, 19:10 H Centro