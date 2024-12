UN MEXICANO PUEDE DEBUTAR EN LOS PARTIDOS DE HOY JUEVES 26 DE DICIEMBRE

Estos son los partidos de hoy jueves 26 de diciembre de 2024:

Manchester City vs. Everton, 6:30 H Centro, Premier League de Inglaterra

Bournemouth vs. Crystal Palace, 9:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Chelsea vs. Fulham, 9:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Newcastle vs. Aston Villa, 9:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur, 9:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Southampton vs. West Ham, 9:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Wolves vs. Manchester United, 11:30 H Centro, Premier League de Inglaterra

Liverpool vs. Leicester City, 14:00 H Centro, Premier League de Inglaterra

Celtic vs. Motherwell, 9:00 H Centro, Premiership de Escocia

Dundee FC vs. Ross County, 9:00 H Centro, Premiership de Escocia

St. Mirren vs. Rangers, , 11:45 H Centro, Premiership de Escocia