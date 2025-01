Partidos hoy domingo 26 de enero: Se cierra la Jornada 3 de Liga MX y NFL

No para actividad futbolística y este domingo se jugará el partido que cierra de la Jornada 3 de la Liga MX, además de actividad de la Liga MX femenil, de varios mexicanos con actividad en Europa y de la Finales de Conferencia en la NFL.

Publicidad

Este domingo 26 de enero se cierra acción de la Fecha 3 en el futbol mexicano con el duelo Pumas vs. Atlas.

En Europa, Raúl Jiménez y Edson Álvarez verán actividad en la Premier League con el Fulham y el Westa Ham, respectivamente, mientras que César ‘Chino’ Huerta busca jugar su segundo partido con el Anderlecht en Bélgica.

También LaLiga de España destaca el duelo Barcelona vs. Valencia, en tanto que en Arabia Saudita tendrá actividad Cristiano Ronaldo con el choque Al-Nassr vs. Al-Faeh y en la Liga MX Femenil se jugará el partido Cruz Azul vs. Mazatlán.

Finalmente, en la NFL, se jugarán las Finales de Conferencia con los partidos Commanders vs. Eagles y Bills vs. Chiefs.

Partidos de hoy domingo 26 de enero

Liga MX

Pumas vs. Atlas

El duelo será el domingo 26 de enero a las 12:00 pm tiempo del CT de México por Las Estrellas y TUDN; a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN..



LaLiga

Barcelona vs. Valencia

El duelo comenzará a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.



Premier League

Aston Villa vs. West Ham

Publicidad

El duelo comenzará a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 11:30 am ET, a las 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.



Fulham vs. Manchester United

El duelo comenzará a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga de Bélgica

Anderlecht vs. Mechelen

El duelo comenzará a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 7:30 am PT.

Liga de Arabia Saudita

Al-Nassr vs. Al-Faeh

El duelo comenzará a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga MX Femenil

Cruz Azul vs. Mazatlán

El duelo comenzará a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 4:45 pm ET, a las 3:45 am CT y a las 1:45 pm PT.

NFL

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles

El duelo comenzará a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. En México podrás ver el partido a través de Canal 5.



Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs

El duelo comenzará a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 6:30 pm ET, a las 5:30 pm CT y a las 3:30 pm PT.