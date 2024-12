Partidos de hoy sábado 7 de diciembre: Liga MX, Futbol internacional y F1

Este sábado 7 de diciembre la actividad deportiva será de alta intensidad y hay una programación para todo el día entre futbol nacional e internacional y más deportes de interés mundial.

Comenzamos con la Semifinal de Vuelta del Apertura 2024 de la Liga MX, donde Monterrey y Atlético de San Luis buscarán su boleto a la Gran Final, el marcador, por el momento, favorece a los potosinos.

Dentro del futbol internacional hay mexicanos que tendrán actividad, por ejemplo, Rodrigo Huescas y el Copenhague visitarána al Kolding en la de Dinamarca. Más tarde el Genoa de Johan Vásquez recibirá al Torino en la Serie A, también, en la Eredivisie, Santiago Giménez y el Feyenoord visitarána al RKC Waalwijk. Por último, el Betis recibirá al Barcelona en duelo por LaLiga, además de que en la MLS se disputará el campeonato entre LA Galaxy y el New York Red Bull.

Además, la Fórmula 1 llega al final de la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi y este día se realizará la clasificación para la parrilla de salida.

Horario y dónde ver la Semifinal Monterrey vs. Atlético de San Luis

Horario: En México podrás disfrutar este partido en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

Dónde ver: Podrás ver el partido en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. Y en los Estados Unidos por Univision, TUDN, la app de tudn.com y ViX.

Horario de los juegos del futbol internacional y mexicanos en Europa

Kolding vs. Copenhague

Horario: En México iniciará a las 7:00 am del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 8:00 am del Este, 7:00 am del Centro y 5:00 am en el Pacífico.

Genoa vs. Torino

Horario: En México iniciará a las 8:00 am del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 9:00 del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico.

RKC Waalwijk vs Feyenoord

Horario: En México iniciará a las 13:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 14:00 del Este, 13:00 horas del Centro y 11:00 am del Pacífico.

Betis vs. Barcelona

Horario: En México iniciará a las 9:15 am del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 10:15 del

Este, 9:15 del Centro y 7:15 am en el Pacífico.

LA Galaxy vs. New York Red Bull

Horario: En México iniciará a las 15:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 16:00 horas del Este, 15:00 del Centro y 13:00 horas del Pacífico.

Horario de la Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi

Horario: En México iniciará a las 7:00 am del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 8:00 am del Este, 7:00 am del Centro y 5:00 am en el Pacífico.