Será un sábado lleno de futbol. La Liga MX continuará su Jornada 2 con partidos de alto calibre como el Toluca vs. Monterrey, Atlas vs. León y FC Juárez vs. Cruz Azul.

Mientras en Europa el West Ham de Edson Álvarez y el Feyenoord de Santi Giménez también verán acción en Inglaterra y Holanda, respectivamente.

Y como aperitivo a una gran jornada Inter Miami de Lionel Messi y América jugarán su primer partido de la historia.

No olvidemos que la NFL, además, sigue con sus Playoffs.

Partidos de hoy sábado 18 de enero

Premier League





West Ham vs. Crystal Palace

El juego se celebrará a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos será a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT



Leicester vs. Fulham

El partido se celebrará a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos será a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT Eredivisie





Willem II vs. Feyenoord

El duelo se efectuará a la 1:00 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT LaLiga





Getafe vs. FC Barcelona

El juego inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 am PT. Amistoso internacional





Estados Unidos vs. Venezuela

Este encuentro amistoso inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 am PT. NFL Playoffs





Texans vs. Chiefs

Este duelo de la ronda divisional empezará a las 3:30 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a las 1:30 pm PT. Y la transmisión del partido en México la puedes seguir por Canal 5. Liga MX

FC Juárez vs. Cruz Azul

El partido arranca a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. NFL Playoffs





Commanders vs. Lions

Este duelo de la ronda divisional de inicio a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. La transmisión en México de este duelo la puedes seguir por Canal 5. Liga MX





Toluca vs. Monterrey

El encuentro empieza a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El duelo en México lo puedes seguir por Canal 2 y TUDN. Mientras en Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app TUDN.



Atlas vs. León

Este juego arranca a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Y en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. Este duelo lo puedes ver en México por Canal 2 y TUDN y en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app TUDN. Amistoso

Inter Miami vs. América

