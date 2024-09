Este jueves 19 de septiembre continua la actividad de la Jornada 1 de la UEFA Champions League y la Liga de Arabia Saudita vuelve con Julián Quiñones.

Después del segundo día de actividad en la Champions, sale a escena el Barcelona en su visita al AS Monaco y Santiago Giménez tendrá minutos en el Feyenoord vs. Bayer Leverkusen.

Publicidad

HORARIO Y DONDÉ VER LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Feyenoord vs. Bayer Leverkusen

Horario: 10:45 am del Centro de la Ciudad de México, 12:45 pm del ET ,11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por Unimás, TUDN, TUDN.com, APP de TUDN y ViX en Estados Unidos.





Estrella Roja vs. Benfica

Horario: 10:45 am del Centro de la Ciudad de México, 12:45 pm del ET ,11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por Zona TUDN en ViX en Estados Unidos.





AS Monaco vs. Barcelona

Horario: 1:00 pm del Centro de la Ciudad de México, 3:00 pm del ET, 2:00 pm del CT y 12:00 pm del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por Unimás, TUDN, TUDN.com, APP de TUDN y ViX en Estados Unidos.





Atalanta vs. Arsenal

Horario: 1:00 pm del Centro de la Ciudad de México, 3:00 pm del ET, 2:00 pm del CT y 12:00 pm del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por Zona TUDN en ViX en Estados Unidos.





Atlético de Madrid vs. Leipzig

Horario: 1:00 pm del Centro de la Ciudad de México, 3:00 pm del ET, 2:00 pm del CT y 12:00 pm del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por ViX en Estados Unidos.

Publicidad





Brest vs. Sturm Graz

Horario: 1:00 pm del Centro de la Ciudad de México, 3:00 pm del ET, 2:00 pm del CT y 12:00 pm del PT en Estados Unidos.

Dónde Ver: El partido lo puedes disfrutar por ViX en Estados Unidos.

HORARIO Y DÓNDE VER LA LIGA DE ARABIA

Al-Okhdood Club vs. Al-Qadisiya

Horario: 9:40 am del Centro de la Ciudad de México, 11:40 am del ET, 10:40 am CT y 8:40 am PT en Estados Unidos.

Relacionados: UEFA Champions League • Futbol