Partidos de hoy jueves 14 de noviembre | Regresa la actividad de UEFA Nations y la Liga MX Femenil

HORARIO Y DÓNDE VER LA UEFA NATIONS Y LA LIGA MX FEMENIL

UEFA NATIONS LEAGUE Bélgica vs Italia, Francia vs Israel, Eslovenia vs Noruega Horario: 14:45 Hora del Este de los Estados Unidos, 13:45 Hora del Centro 11:45 Hora del Pacífico. Dónde: A través de VIX en los Estados Unidos

Grecia vs Inglaterra

Horario: 14:45 Hora del Este de los Estados Unidos, 13:45 Hora del Centro 11:45 Hora del Pacífico.

Dónde: A través de TUDN en los Estados Unidos.

Las eliminatorias de la Conmebol también se reanudan con los compromisos Venezuela vs Brasil, Paraguay vs Argentina y Uruguay vs Colombia.