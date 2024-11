Nicki Nicole tiene nuevo romance con crack de la Selección Argentina

“Yo creo que se habrían conocido a fines de octubre. Algo pasó, le gustó, le movió el piso y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a Valentina que la había conocido. Le dijo que quería estar solo, que quería probar . Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso ”, explicó la conductora del programa.

Todo parece que tras los rumores iniciales, la expareja de Enzo Fernández lo confrontó. ‘ "Él no se lo negó, le dijo que sí. Que la conocía y había estado con ella, pero no le dio detalles”, manifestó la conductora.

La separación de Enzo Fernández causó polémica

" Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", escribió la mujer de 22 años.