Neymar Jr. llegará a Fornite en la sexta temporada

Neymar Junior , jugador del PSG, llegará al popular videojuego de Fornite en esta Temporada 6 durante los próximos días. La skin del futbolista aún no ha sido dada a conocer pero el anuncio oficial por parte de Epic Games ya ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

Neymar no es el único atleta que aparecerá en esta sexta temporada ya que también se especula que The Rock, el ex luchador de la WWE, también aparecería en esta nueva edición del videojuego.