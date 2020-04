Nery Castillo revela que vivió una pesadilla con Shakhtar

Nery Castillo , controvertido exseleccionado mexicano, reveló que su salida del Olympiacos al Shakhtar desató una pesadilla en la que incluso no pudo ver a su mamá morir.

“Fui a Ucrania psicológicamente mal, luego las cosas empeoraron. Más tarde, mi madre y mi padre murieron en el mismo año, con un mal escenario con el entrenador (Mircea Lucescu) que ni siquiera me dejaba ir al funeral. Fui a Shakhtar y pensaba todos los días cómo volver.

“Mi error fue pensar que si no jugaba bien allí, volvería más fácilmente. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral. Cómo jugar en este equipo que desde el principio no quería estar allí”, comentó Nery Castillo.