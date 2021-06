¿Necesita el Tri a 'Chicharito' tras la baja temporal de Jiménez?

Sin embargo, para 'Kikín' Fonseca el problema actual de México con el gol se debe a una consolidación de Martín y Pulido que no se ha dado --y que probablemente ya no se dará-- con la playera tricolor.

"No es por dos partidos, no es por el sistema, es porque ya tienen tiempo, una edad donde no han llenado el ojo, no se han consolidado en selección. Es por todos los antecedentes", sentenció Fonseca.