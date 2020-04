“Estoy feliz de que ganaran la Copa del Mundo de 2018, pero sólo hay grietas. Puede formar tres equipos de muy, muy buen nivel y tengo derecho a que no me guste. Mira, tengo amigos que juegan en la selección. Fue bueno, merecido, ganar el Mundial, pero poned a Guardiola en la selección de Francia y verán cómo van a jugar. ¡Lo vamos a disfrutar!".

"No entiendo por qué Benzema no jugó la Eurocopa 2016 ni la Copa Copa Mundial 2018. No entiendo por qué no participé en el Mundial de 2014. Búscame un jugador que esté contento si es reemplazado. Tampoco entiendo por qué Hatem Ben Arfa no fue seleccionado para la Euro 2016 después de su temporada con Niza", aseguró el medio.