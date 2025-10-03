La selección de Panamá Sub-20 selló su eliminación del Mundial de la categoría tras caer ante su similar de Corea del Sur como parte de la última ronda de fase de grupos del certamen que se celebra en Chile.

Panamá se mostró incapaz de generar un futbol que le permitiera reponerse de la derrota en su debut para mantener el sueño mundialista vivo en la segunda jornada.

PUBLICIDAD

A los 24 minutos del primer tiempo, los coreanos, que desde el inicio habían tenido un trato del balón mucho más ordenado y con más llegada, armaron una jugada de conjunto de ensueño en los linderos del área que Hyun-Min Kim se encargó de concretar.

El lateral izquierdo impactó el balón en dos tiempos con parte interna desde el ángulo lejano del área grande para mandar el balón a la escuadra lejana gracias al efecto de su disparo.

La esperanza panameña llegó pocos minutos ya en la segunda parte, cuando Kevin Walder remató de primera intención un centro que se paseó por el área grande y quedó en la parte interna del delantero que mandó el balón al poste contrario para el 1-1.

Sin embargo, el júbilo duró poco para Panamá, pues seis minutos después, una desatención en el área durante un tiro de esquina generó el 1-2 de Shin Min-ha con la frente.

Los panameños no se repusieron del golpe anímico y terminaron sumando su segunda derrota en el Mundial que los deja sin posibilidades de avanzar a la ronda de Octavos de Final.