copa mundial sub 17 Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026: México y EEUU conocen a sus rivales La Selección Mexicana Sub-17 femenina supo su suerte de cara al torneo que se jugará a partir de octubre.

Video Se sortean grupos para el Mundial Sub-17 Femenil en Marruecos

Este jueves se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026, en donde México y Estados Unidos ya saben a los rivales que enfrentarán en este torneo.

Como se hizo oficial hace unos años, el Mundial Sub-17 se jugará de forma anual en los siguientes años y siempre con sede en Marruecos.

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Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil 2026



El Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026 se jugará del 17 de octubre al 7 de noviembre, donde el año pasado la Selección Mexicana finalizó en tercer lugar al ganarle a Brasil en penales.

Son 24 selecciones las que se clasifican, con seis diferentes grupos y la Segunda Fase arranca desde Octavos de Final. En la edición de 2025, Corea del Norte fue campeona ante Países Bajos por marcador de 3-0.

La Selección Mexicana quedó como en el Grupo F junto a España, Australia y Chile, mientras que Estados Unidos en el Grupo E con Samoa, China y un rival de África por definir.