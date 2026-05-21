Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026: México y EEUU conocen a sus rivales
La Selección Mexicana Sub-17 femenina supo su suerte de cara al torneo que se jugará a partir de octubre.
Este jueves se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026, en donde México y Estados Unidos ya saben a los rivales que enfrentarán en este torneo.
Como se hizo oficial hace unos años, el Mundial Sub-17 se jugará de forma anual en los siguientes años y siempre con sede en Marruecos.
Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil 2026
El Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2026 se jugará del 17 de octubre al 7 de noviembre, donde el año pasado la Selección Mexicana finalizó en tercer lugar al ganarle a Brasil en penales.
Son 24 selecciones las que se clasifican, con seis diferentes grupos y la Segunda Fase arranca desde Octavos de Final. En la edición de 2025, Corea del Norte fue campeona ante Países Bajos por marcador de 3-0.
La Selección Mexicana quedó como en el Grupo F junto a España, Australia y Chile, mientras que Estados Unidos en el Grupo E con Samoa, China y un rival de África por definir.
- Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina
- Grupo B: Corea del Norte, Puerto Rico, Polonia y CAF 1
- Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y CAF 2
- Grupo D: Japón, CAF 3, Francia y Venezuela
- Grupo E: Estados Unidos, Samoa, CAF 4 y China
- Grupo F: España, México, Australia y Chile