TÉRMINOS Y CONDICIONES: “PREDICTOR TUDN”.

La participación en la presente dinámica, constituye la aceptación sin reservas de las siguientes Términos y Condiciones (en lo sucesivo los “ Términos y Condiciones ”), así como el conocimiento y aceptación al Aviso de Privacidad para el manejo de datos personales respectivo, por lo que se recomienda leer y analizar la siguiente información y lineamientos, tomando en cuenta que esto no es una actividad de destreza (el “ Aviso de Privacidad ”).

AVISO DE PRIVACIDAD:

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Usted reconoce haber leído cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en el Aviso de Privacidad visible en el sitio http:www.tudn.com y/o en la aplicación para celular que Televisa ponga a su disposición, mismos que ha reconocido y aceptado, por lo cual, otorga su consentimiento para que los datos personales que proporcione para participar en la dinámica denominada “PREDICTOR TUDN” sean utilizados de conformidad con dicho Aviso de Privacidad.

1. VIGENCIA DE LA DINÁMICA:

La dinámica estará vigente únicamente el día 08 de noviembre de 2022 a partir de las 20:00 hrs (Tiempo estándar -Central Standard Time (CST) UTC -6), hasta el día 20 de noviembre de 2022 a las 09:00 hrs. (Tiempo estándar -Central Standard Time (CST) UTC -6) (la “ Vigencia ”).

Los participantes podrán participar durante la Vigencia de la presente Dinámica, siempre y cuando no exista alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que impida la prestación del servicio del Sitio.

2. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROMOCIÓN:

Ciudad de México e interior de la República.

3. RESTRICCIONES:

• Quedan excluidos de participar en la Dinámica menores de edad, colaboradores y/o empleados del organizador y responsables de la coordinación de la Dinámica.

• El participante solo podrá participar una vez en la Dinámica.

El organizador se reserva el derecho de descalificar a:

• Quienes proporcionen información falsa en la información del registro.

• Quienes contravengan las estipulaciones descritas en los presentes Términos y Condiciones.

4. PARTICIPANTES:

Podrá participar en el presente concurso cualquier persona mayor de 18 (dieciocho) años de edad, que tenga su residencia y/o domicilio comprobable en la Ciudad de México o en el interior de la República, y que tenga acceso a la web, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad y contar con una identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada y/o cédula profesional vigente).

• Tener residencia legal en la Ciudad de México o en el interior de la República y deberá contar con un comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses de vigencia).

5. CÓMO PARTICIPAR EN LA DINÁMICA:

Para efectos de esta Dinámica, se entiende y define como usuario y/o participante válido, a aquella persona que (i) cumpla con los requisitos previamente mencionados, y (ii) que haya aceptado los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad.

Cualquier participación realizada posteriormente a la Vigencia de la dinámica no tendrá validez.

6. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Los participantes con base en su conocimiento deberán evaluar el desempeño de los equipos, jugadores, alineaciones, basándose en estadísticas previas y/o cualquier otro elemento objetivo, como podrían ser libros, diarios, revistas especializadas, páginas web donde adquieren la experiencia y sapiencia, para que, con base en ello deberán determinar la posición en cada grupo de eliminación de cada equipo de futbol participante en la Copa Mundial “Catar” 2022 (“ Copa Mundial”), así como establecer, en las etapas denominadas octavos, cuartos de final y semifinal el equipo de futbol que avanzará a la siguiente etapa y, al final determinar al ganador de la Copa Mundial.