Con lágrimas, Richarlison ofrece disculpas a aficionados brasileños antes de dejar Catar

Richarlison continuó: "Y no mejorará si digo que dimos lo mejor de nosotros, lo dimos todo, que es parte del deporte... Si bien es cierto, solo me enoja más. Lo real es que parece que perdimos a alguien muy cercano, que nos quitaron un pedazo de nosotros mismos. Y mis amigos y yo vamos a tener que vivir con eso, algunos (o muchos) ni siquiera tendrán otra oportunidad. Ahora es el momento de lamerse las heridas, disculparse con todos ustedes y aclarar nuestros pensamientos. La realidad es que el futbol, que me ha dado todo lo que tengo, que tantas veces me ha salvado la vida, ayer me dio el golpe más duro que he recibido. Gracias a todos por animar. Si hay un respiro en todo esto, fue verlos animar juntos de nuevo".