La Volpe y Peláez discuten sobre la conflictiva relación DT-directivos

"Ahora déjame hablarte como directivo, Ricardo, te ofrezco al club América, no porque yo necesito estos jugadores, hasta luego, me traigo a otro. Aceptaste, con los refuerzos y el capital que había, hiciste un gran trabajo, llegaste a la final, la perdimos lamentablemente, entonces también está en el técnico aceptar o no. Gustavo Matosas quería que me trajera todos los jugadores del León, no se puede", concluyó.