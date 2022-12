Cristiano Ronaldo será suplente ante Suiza en los Octavos de Qatar 2022

"Primero, en la entrevista 'flash', yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles", explicó el lunes técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.