Lionel Scaloni destaca actitud de sus jugadores: "Ellos reaccionaron, es mérito de ellos"

"Yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso… si mi papá me está viendo, si mi mamá, ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos y no ir en contra de nadie, ir para adelante siempre, estos son los frutos, pero cuando no se da que la gente pueda entender que no solo yo u otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien, yo tengo la suerte de estar acá y agradezco a todos", añadió.