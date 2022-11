Portugal venció a Uruguay y es el tercer clasificado a Octavos en Qatar 2022

Apenas tres minutos después, Bruno Fernandes metió un centro desde el costado izquierdo y apareció la figura de C ristiano Ronaldo que no se sabe bien si llegó a tocar el balón o no con su cabeza pero que sí distrajo al arquero Sergio Rochet y así Portugal se iba arriba en el marcador por 1-0. Oficialmente, al menos en principio, la FIFA le dio el gol a Bruno.