Lionel Scaloni rechaza la idea de ser favoritos en el Mundial Qatar 2022

"Tenemos alternativas a las bajas de Lo Celso, de Joaquín Correa.. pero el triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contentos pero no efusivos. Somos primeros de grupo pero hay que jugar. No están las condiciones para que se juegue pero es para los dos igual. Podríamos tener más tiempo para jugar, somos primeros. Pero así se ha dado", dijo.