Mexicanos se disfrazan en los partidos del Tri

INDICACIONES A SEGUIR

1. No llevar maquillaje completo o que impida el reconocimiento/identificación.

2. Se permitirán máscaras blandas; sin embargo, deberán quitárselas al ingreso al estadio y cuando las autoridades lo soliciten.

3. Es indispensable llevar su boleto y Hayya Card.

4. Vístanse de verde.

5. No olviden consultar la lista de artículos prohibidos. (No están permitidas las armas o cualquier artículo bélico aunque sean de utilería)