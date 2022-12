En Argentina niegan que burlas a jugadores de Países Bajos hayan sido con dolo

“Yo veo un error absoluto de Leandro Paredes que incluso creo que nos complicó más a Argentina, porque el partido lo tenía controlado, como que lo entró a poner nervioso, pero yo no creo que Paredes lo haya hecho a propósito, le salió, está mal, tarjeta como le mostraron, amarilla, no creo que sea para roja. El árbitro dirigió mal para los dos, creo que peor para Argentina que para Holanda, pero no lo definió el partido. Creo que Argentina lo tendría que haber ganado en los 90’ o en los 120’”.