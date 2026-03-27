México 2026 ¡Selección Mexicana reconoce cancha del estadio Azteca! A un día del partido ante Portugal, el Tri hace un reconocimiento al nuevo césped del Coloso de Santa Úrsula.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Selección Mexicana reconoce cancha del estadio Azteca!

A 24 horas de que sea la reinauguración del estadio Azteca con el partido entre las Selecciones de México ante Portugal, los futbolistas del Tri reconocen la cancha del inmueble y por fin pisan el nuevo césped.

En imágenes se aprecian como los futbolistas llegan en autobús custodiados por policías de la Ciudad de México, al estacionamiento principal del Coloso de Santa Úrsula.

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En otros videos se observa a Armando González, Diego Reyes, Álvaro Fidalgo saliendo del túnel principal a la cancha y sorprendidos con las remodelaciones que tuvo el que será tres veces estadio Mundialista.

México cierra su preparación

México tuvo una ligera sesión de entrenamiento aprovechando la visita en donde el inmueble recibe los últimos toques, para su inauguración este sábado a las 19:00 horas del Centro de México.

El partido lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.