Dalic de cara al partido ante Brasil: “No hay miedo, hay fe y confianza”

“Queremos disfrutar el juego, estamos jugando a Brasil en la Copa del Mundo, no hay nada mejor que eso. Por supuesto, nos hubiera gustado que hubiera sido en la Final, no en los Cuartos de Final, pero en cualquier caso queremos dar nuestro máximo esfuerzo. No nos rendiremos antes del partido, obviamente, y queremos contrarrestar la calidad de Brasil con la nuestra. Queremos jugar al futbol contra ellos”, indicó Dalic a los medios de comunicación en Doha, Catar.