Camoranesi: "El ciudadano italiano ve futbol español y se aburre"

"Para nosotros tiene el mismo valor ser bueno en el área rival que serlo en el nuestro, el futbol italiano, siempre lo defiendo, a diferencia de los demás equipos no es que acumule gente atrás, cuando uno retrocede y quita espacio al rival seguimos trabajando, es muy difícil ganarle a ese tipo de equipos, hay los que creen que juntar gente es defender, no. No es vistoso a lo ojos, pero es una característica que yo respeto y admiro mucho", concluyó.