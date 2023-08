Tercer Grado Deportivo | Faitelson llama a Luis Rubiales barbaján por sus polémicas

"Beso no pedido, obligado y abuso de poder. Es un presidente que permea en todas las áreas, es el encargado de las selecciones desde la Sub-15, imagínate que tus hijas estén bajo el cargo de esta persona, que bajo el escrutinio mundial hace lo que hace. Las declaraciones son de la federación, no de Jenni Hermoso, se me hace sumamente desagradable, ojalá el día de mañana no esté, pero parece que está protegido