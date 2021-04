Primeras palabras de Yeferson Soteldo como jugador de Toronto FC

“La MLS ha despertado mucho interés en todo el mundo. Es competitivo, con miles de fanáticos en cada juego. He seguido la liga y el impacto que está teniendo ”, explicó. “La MLS tiene estadios increíbles, jugadores de calidad y juegos con un nivel excelente”.

“Todo eso me emociona porque estaré compitiendo a un alto nivel que traeré a la Selección Venezolana”, anticipó Soteldo. “Muchos venezolanos están jugando en la MLS y la mayoría también representa a la selección nacional. Me reuniré nuevamente con Erickson Gallardo en TFC y siempre he seguido con orgullo y admiración lo que Josef Martínez ha logrado en Atlanta”.