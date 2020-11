Walker Zimmerman es el Defensa del Año 2020 en MLS

Nashville SC recibirá al Inter Miami CF en el Nissan Stadium en la Ronda de Play-In de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2020 el viernes 20 de noviembre (9 p.m. ET, ESPN2 / ESPN Deportes / TSN / TVA Sports).

2020: Walker Zimmerman – Nashville SC

2019: Ike Opara – Minnesota United FC

2018: Aaron Long – New York Red Bulls

2017: Ike Opara – Sporting Kansas City

2016: Matt Hedges – FC Dallas

2015: Laurent Ciman – Montreal Impact

2014: Chad Marshall – Seattle Sounders FC

2013: Jose Goncalves – New England Revolution

2012: Matt Besler – Sporting Kansas City

2011: Omar Gonzalez – LA Galaxy

2010: Jamison Olave – Real Salt Lake

2009: Chad Marshall – Columbus Crew SC

2008: Chad Marshall – Columbus Crew SC

2007: Michael Parkhurst – New England Revolution

2006: Bobby Boswell – D.C. United

2005: Jimmy Conrad – Kansas City Wizards

2004: Robin Fraser – Columbus Crew SC

2003: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2002: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2001: Jeff Agoos – San Jose Earthquakes

2000: Peter Vermes – Kansas City Wizards

1999: Robin Fraser – LA Galaxy

1998: Lubos Kubik – Chicago Fire

1997: Eddie Pope – D.C. United

1996: John Doyle – San Jose Earthquakes