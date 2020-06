Torneo de verano en Orlando, oportunidad de demostrar el poderío del Galaxy

"Me siento bien y contento de poder disputar dentro de poco el torneo de Orlando , que es un paso importante para los jugadores y el club de volver a competir y demostrar quién es el Galaxy a pesar que es un torneo pequeño, que tal vez no tiene mucha repercusión, pero siendo el Galaxy vamos a ir a ganar al 100 por 100".

"Estoy feliz después de muchísimo tiempo después del virus. Creo que han sido momentos muy complicados que al final nos han servido para pensar en nosotros mismos, ser más fuertes mental y físicamente. En lo personal he intentado cuidarme lo máximo posible para estar al 100%".

"Va a ser un torneo que es el primero que se va a jugar en la historia de la liga, pero si la liga lo hace es porque vamos a estar bien cuidado en el tema de salud, creo que no habrá ningún problema, van a haber tests, no sé si dos o tres días antes de cada partido. Yo me siento seguro de ir, porque siento que el club y la liga van a poner todo para que estemos bien y regresemos sanos a nuestras casas", aseveró.