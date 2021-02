Montréal admite estar sorprendido por la renuncia de Thierry Henry

"Sí. Obviamente nuestro plan era traer a Thierry aquí a largo plazo, en asociación con [el director deportivo] Olivier [Renard] para construir la identidad de una franquicia exitosa. Pero no me sorprenden las circunstancias. Muy pocas personas pueden apreciar lo difícil que fue el año pasado para la gente de este club, tener que vivir en 'casa' lejos de casa, fuera de hoteles y maletas con la expectativa de continuar haciendo su trabajo lo mejor que pueda sin tener en cuenta el costo mental de esto. se enfrenta a la gente".

“¿Es el momento perfecto? Absolutamente no ", dijo Gilmore ." Pero no hay una fecha límite o una fecha de prescripción para las decisiones personales. Entendemos totalmente sus motivos. Vamos a seguir adelante y hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que este club esté listo para el inicio de la temporada".

"Tengo algunos nombres con los que me pondré en contacto lo antes posible, tan pronto como este Zoom esté terminado", dijo Renard . "Quería esperar hasta este momento. Sé que si llamo a un agente de un entrenador, no es para mí. Ya había tantos rumores sobre Thierry y el club que no quería eso ".

" Bournemouth no era más que un rumor", dijo Gilmore directamente. "Nadie nos contactó pidiendo permiso para hablar con él. No hubo discusiones entre Thierry y el club. Él no estaba hablando con los clubes. Quiero decir, el momento es extraño. Surgió de la nada. No hubo discusiones en absoluto con ese club ".