Tab Ramos: "Es el primer paso para volver a jugar partidos"

"Estamos muy contentos de poder volver a los campos, por fin". De esa manera reaccionó Tab Ramos, luego de saber que Major League Soccer autorizó que sus jugadores puedan realizar entrenamientos individuales en las instalaciones de sus clubes. "En particular, estamos contentos de poder ofrecer a los jugadores un plan controlado y seguro para que puedan volver al campo y no tengan que entrenar solos. Creo que esto apenas es un paso. Pero es el primer paso para ir hacia donde queremos ir, que es jugar partidos".



El club texano tiene todo preparado para recibir nuevamente a sus futbolistas. "Lo que hemos hecho ahora, de acuerdo con el protocolo de MLS, es dividir el campo de entrenamiento en cuatro partes. Cada jugador puede entrenar en una cuarta parte del campo. No puede tocar ningún balón de otro compañero: no puede dar pases, no puede recibir pases. Todo tipo de material deportivo que use no lo puede tocar nadie más. O sea que, prácticamente, el jugador está aislado en una zona, y los entrenamientos que podemos hacer se van a basar más en trabajo físico que trabajo técnico. El trabajo técnico va a ser poco. Porque al no poder usar al grupo o a compañeros se hace muy difícil. Entonces nos basamos en la parte física en este momento".