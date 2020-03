Tab Ramos a la MLS: “Es importante invertir en mejores técnicos”

Tab Ramos dirige a su primer club en su carrera, luego de trabajar con el Team USA Sub 20 de Estados Unidos. Tomar las riendas un club en la MLS fue lo adecuado.

“Para mí era el momento adecuado, pasé ocho años con selecciones juveniles, tomé la Sub 20. El equipo (Houston Dynamo) ha progresado bastante. Cuando se dio oportunidad de venir a jugar a Houston no me lo pensé dos veces. Era el momento adecuado para dar este paso, es un club fenomenal, con buenas ideas a futuro”.